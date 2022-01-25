"Хочу увидеть войну": отчаянный турист из Британии собрался в отпуск на оккупированные территории Украины

Британский путешественник также отметил, что уже приобрел страхование своей жизни и здоровья на случай непредвиденных обстоятельств.

Британец, ездивший в отпуск в Афганистан именно когда талибы захватили контроль, теперь планирует посетить Украину на фоне роста напряжения со стороны России.

Об этом пишет Metro.

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21-летний Майлз Рутледж из Бирмингема, Великобритания, столкнулся с жесткой критикой в Сети после того, как похвастался, что ездил в Афганистан только потому, что "это было опасно". После этого парня пришлось эвакуировать из страны.

Теперь отчаянный путешественник говорит, что хочет увидеть украинский Крым, а также города Харьков и Донецк.

"Я хочу увидеть войну. Я хочу понять чувство обеих сторон, их мнения, и, надеюсь, что увижу критическую точку конфликта, если она всё таки наступит", — заявил Рутледж.

В своем Twitter парень написал, что уже в среду 26 января собирается приземлиться во Львове. По словам туриста, билет ему обошелся "дешево, как чипсы". К тому же парень рассказал, что уже нашел хостел, который стоит всего 4 доллара за ночь.

Британский путешественник также отметил, что уже приобрел страхование своей жизни и здоровья на случай непредвиденных обстоятельств.

За несколько дней до этого Рутледж запустил онлайн-краудфандер ("финансирование общиной") для своего путешествия. Это значит, что за его поездку в Украину будут фактически платить другие люди.

"Время продолжить мои поездки и посетить Украину, чтобы понять, что там происходит, и показать вам все, что отфильтровывают журналисты", — пишет турист.

Парень предполагает, что каждый день будет рассказывать в Сети свои впечатления, путешествовать по всей стране и спать "в интересных жизненных условиях". Следует отметить, что это уже не в первый раз, когда Рутледж собирается в Украину. Ранее турист уже приезжал в Чернобыль.

Напомним, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал членам их семей уехать из-за угрозы российских военных действий.

В то же время, в Госдепартаменте США подчеркнули, что "решение о санкционированном/обязательном отъезде никоим образом не повлияет на их приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее".

В свою очередь, в украинском МИДе назвали такое решение американской стороны "преждевременным" и считают его "проявлением чрезмерной предосторожности".

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время они не фиксируют активный выезд из Киева сотрудников дипломатических ведомств мз-за слухов о возможном нападении РФ.

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