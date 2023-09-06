"Хочу в российскую Одессу": безногий "вагнеровец" собрался "на локтях" возвращаться на войну в Украину

Ранение наемник получил в середине 2022 года.
В результате прилета бойцу ППК "Вагнер" оторвало ноги. Он 42 дня пролежал в коме, а теперь ожидает эндопротезирования.
Об этом военный рассказал в интервью российскому изданию "Бумага".
Они "за семью"
По словам наемника, сначала ему "было тяжело". Бедняга даже намеревался покончить жизнь самоубийством, но почему-то передумал.
"Появилась надежда, я понял: какой я дурак, что хотел с балкона пригнуть. Нет, я так просто жизнь не кончу", – говорит он.
"Вагнеровец" заверил, что он из ПВК – "до конца", правда, всем хорошо известно, как заканчивают наши враги. Даже если нет Пригожина и Уткина, говорит наемник, остались и другие командиры.
"Сейчас в войска (русские – ред.) я не буду возвращаться ни в коем случае. Если мне сделают нормальные протезы и если я хорошо восстановлюсь, вернусь в "Вагнер". Я за любое дело готов хвататься. Если ЧИК прикажут возвращаться в Украину, я на локтях поползу", – смело заявляет фантазер.
Промытый россиянин считает, что украинцы воюют за своего президента. Да и вообще, в его больном воображении, наше государство посягает на Польшу.
"Это "укропы" при Зеленском, а нам легче, мы за Россию, за семью. А у них и семьи уже нет, половину Польша заберет
Интересно, что безумный твердо настроен захватить Одессу. Он считает, что сможет сделать это без ног.
"Нам Одессу еще нужно взять, чтобы в "Гамбринусе" посидеть – отличный ресторан, с советских времен его знаю. Хочу в российскую Одессу", – отметил оккупант.
Также военный намеревался заняться строительством в Мариуполе. Очень и очень жаль, что сейчас это невозможно, потому что экс-наемник террористической организации "Вагнер" находится на коляске.
Напомним, после гибели в авиакатастрофе российского военного преступника Евгения Пригожина, руководившего так называемым ППК "Вагнер", количество российских наемников по этому вооруженному формированию на территории Беларуси резко уменьшилось.
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