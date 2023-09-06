"Хочу в российскую Одессу": безногий "вагнеровец" собрался "на локтях" возвращаться на войну в Украину

В результате прилета бойцу ППК "Вагнер" оторвало ноги. Он 42 дня пролежал в коме, а теперь ожидает эндопротезирования.

Об этом военный рассказал в интервью российскому изданию "Бумага".

Они "за семью"

По словам наемника, сначала ему "было тяжело". Бедняга даже намеревался покончить жизнь самоубийством, но почему-то передумал.

"Появилась надежда, я понял: какой я дурак, что хотел с балкона пригнуть. Нет, я так просто жизнь не кончу", – говорит он.

"Вагнеровец" заверил, что он из ПВК – "до конца", правда, всем хорошо известно, как заканчивают наши враги. Даже если нет Пригожина и Уткина, говорит наемник, остались и другие командиры.

"Сейчас в войска (русские – ред.) я не буду возвращаться ни в коем случае. Если мне сделают нормальные протезы и если я хорошо восстановлюсь, вернусь в "Вагнер". Я за любое дело готов хвататься. Если ЧИК прикажут возвращаться в Украину, я на локтях поползу", – смело заявляет фантазер.

Промытый россиянин считает, что украинцы воюют за своего президента. Да и вообще, в его больном воображении, наше государство посягает на Польшу.

"Это "укропы" при Зеленском, а нам легче, мы за Россию, за семью. А у них и семьи уже нет, половину Польша заберет

Интересно, что безумный твердо настроен захватить Одессу. Он считает, что сможет сделать это без ног.

"Нам Одессу еще нужно взять, чтобы в "Гамбринусе" посидеть – отличный ресторан, с советских времен его знаю. Хочу в российскую Одессу", – отметил оккупант.

Также военный намеревался заняться строительством в Мариуполе. Очень и очень жаль, что сейчас это невозможно, потому что экс-наемник террористической организации "Вагнер" находится на коляске.

Напомним, после гибели в авиакатастрофе российского военного преступника Евгения Пригожина, руководившего так называемым ППК "Вагнер", количество российских наемников по этому вооруженному формированию на территории Беларуси резко уменьшилось.

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