"Ход мысли Путина сломлен": Подоляк о реакции диктатора на события в Курской области

В происходящем в Курской области виноват лишь один субъект – агрессор, то есть Россия. Безусловно, она сама затягивает войну на свою территорию, ареал которой будет только увеличиваться, это абсолютно исторический процесс.

Об этом 24 канала сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Эскалация в РФ – это необратимый процесс

Как акцентировал Подоляк, кремлевский диктатор Владимир Путин считал, что российские территории неприкосновенны, а вот у соседей никакой территориальной целостности и границ не существует, они "вправе" туда заходить. Он отмечает: говорится не только об Украине, было немало примеров в 1990-х и 2000-х годах. Россия говорила о том, что международное право существует, но только в ее собственной интерпретации.

"Сегодня все бумерангом возвращается в Россию. Потому что международное право абсолютно объективно. Оно утверждает, что агрессии не должно быть, ведь это преступление. Соответственно любая страна имеет полное право атаковать территорию нападающего"

Именно поэтому Путин был в растерянности. По словам Подоляк, он думал, что события будут развиваться по-другому.

"Он ожидал, что международные сообщества выйдут на уровне международных институций, как было всегда, и скажут: "Нет-нет-нет, это же эскалация будет, только не территория России, только не военные действия на территории Курской, Белгородской или любой другой приграничной области России, потому что это же эскалация". А этого не произошло"

Более того, сейчас наоборот раздаются абсолютно корректные заявления о суверенном праве любой страны проводить оборонные действия в рамках международного права. Отмечается, что:

Украина имеет субъективную возможность делать все, что считает нужным в этой войне;

Украина руководствуется исключительно нормами международного права;

представители США и Европы сказали, что их дело только предоставлять ресурс Украине и отвечать за то, насколько своевременно он прибудет к ней.

"Это конкретно сломало традиционный ход мнения того же Путина или российской элиты. Они не ожидали этого всего. И это очень хорошо", – подытожил Михаил Подоляк.

Ранее речь шла о том, что от Украины нет официальной информации о "прорыве" в Курской области. Впрочем, эти события имеют перед собой "определенные задачи" и некоторые уже выполнены.

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