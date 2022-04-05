Ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в Центризбирком

Ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в Центризбирком

В Южной Осетии после 10 апреля хотят провести референдум о присоединении к России.

Ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в Центризбирком непризнанной республики.

Об этом говорится в сообщении Центризбиркома непризнанного псевдогосударственного образования "Южная Осетия", расположенного на временно оккупированной территории Грузии.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии намерены провести так называемый "референдум" о присоединении к РФ после "президентских выборов". В сообщении уточнили, что будут выбирать "президента" этой псевдореспублики 10 апреля. После этого сепаратисты приступят к проведению плебисцита о присоединении к РФ.

Напомним, 26 августа 2008 года, вскоре после так называемой пятидневной войны в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума по вступлению в состав России.

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