"Ходим на тонком льду": Меркель предостерегла Европу из-за опасного штамм коронавируса "Дельта"

Меркель призывает и в дальнейшем соблюдать осторожность.
Европа из-за индийского штамма, известного как "Дельта", рискует потерять достигнутый прогресс в борьбе с пандемией COVID-19. Страны ЕС находятся "на тонком льду" в битве против коронавируса.
Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 24 июня, пишет Associated Press.
По словам Меркель, дальнейшие меры по борьбе с пандемией будут основной темой обсуждения лидеров стран-членов Евросоюза в четверг в Брюсселе. Она подчеркнула, что новые штаммы коронавируса, особенно "Дельта", является предупреждением, что нужно продолжать соблюдать осторожность.
"Но несмотря на то, что есть причины для надежды, пандемия не закончилась, особенно в бедных странах мира. В Германии и Европе мы ходим на тонком льду. В частности, возникают новые варианты (коронавируса), особенно вариант "Дельта", является для нас предупреждением, чтобы мы продолжали соблюдать осторожность", — заявила канцлер ФРГ.
Ранее в компании AstraZeneca заявили, что их вакцина эффективна против штамма коронавируса "Дельта".
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