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Ходят к мусорным бакам вместо магазинов: необычный тренд набирает популярность в мире
В мире набирает популярность необычное занятие — поиск ценных вещей в свалках у магазинов. Люди находят там брендовую одежду, технику и даже еду.
В Великобритании и США все популярнее становится «мусорный дайвинг» — когда люди ищут ценные вещи в контейнерах возле магазинов и пунктов переработки. Так они пытаются сэкономить деньги, подзаработать или просто снизить количество мусора.
Об этом пишет BBC.
По словам 39-летней журналистки-фрилансерши и матери двоих детей из северного Лондона Даррил Бейкер, она с разрешения работников супермаркета начала забирать вещи из околомусорных контейнеров. Женщина признается, что была поражена количеством выброшенного пригодного имущества.
За шесть месяцев она сэкономила немало средств: нашла самокаты, рамку из IKEA и брендовую одежду Nike, Ralph Lauren и The North Face, а одну куртку удалось продать за 30 фунтов.
«Я была просто ошеломлена. Все это просто разбросано по полу», — рассказывает Бейкер.
Практика поиска вещей в свалках распространена среди людей с разной мотивацией и в разных странах.
Профессор из Техаса Джефф Феррелл занимается дампстер-дайвингом более полувека. Человек принципиально не покупает одежду, мыло, инструменты и средства гигиены, пользуясь только найденным. Большинство вещей он раздает, а остальное вместе с женой продает на eBay или сдает на металлолом, что ежегодно дает находкам оценку в десятки тысяч долларов.
Стилистка из Лондона Милли Даймонд находит в контейнерах ткани и винтажную одежду и переделывает их в новые вещи. О своих находках она рассказывает в соцсетях, а самой дорогой ее находкой стало платье за 600 фунтов.
«Я немного похожа на сороку. Мне нравится собирать вещи на улице или где угодно, где можно что-то получить бесплатно. Если я вижу что-то, что привлекает внимание, я это забираю», — говорит Даймонд.
44-летняя Шарлотта Бэйфорд из Эссекса ищет вещи летом, когда студенты уезжают из общежитий. Она находит бытовые мелочи, вещи для благотворительности, а также запечатанную еду и средства гигиены. Женщина признается, что благодаря этим находкам уже восемь лет не покупает шампунь, и это существенно экономит ее бюджет.
Законность такого занятия зависит от страны. В США во многих городах, таких как Нью-Йорк или Кливленд, извлекать вещи из свалки запрещено — все выброшенное принадлежит городу или компаниям по вывозу отходов.
А вот в Великобритании юристы отмечают, что наказание за это маловероятно, хотя четкого разрешения забрать любую вещь из свалки тоже нет. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют сначала получить разрешение у владельца вещей или компании.
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