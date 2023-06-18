Ходят пьяные и мрачные: чиновники Путина в Кремле начали массово употреблять алкоголь — The Telegraph

В Кремле российские чиновники начали активнее употреблять алкоголь из-за контрнаступления ВСУ. Путинские прихвостни начали выпивать еще с утра и часто приходят на встречи нетрезвыми.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным журналистов со ссылкой на свои источники, Кремль удвоил норму вина для российских чиновников, чтобы облегчить стресс от контрнаступления Украины.

Источники сообщили эмигрантскому новостному сайту "Верстка", что российские чиновники стали потягивать коньяк в течение дня и появляться на встрече пьяными и угрюмыми.

"Не все начинали свой день с рюмки водки, но сейчас я знаю гораздо больше людей, которые так делают. Для некоторых рюмка превратилась в бутылку", — говорят источники в Кремле.

Особенно участились случаи пьянства среди российских чиновников с марта, когда Украина начала говорить о планируемом контрнаступлении, а Путин был объявлен в розыск Международным уголовным судом.

Кремль недавно увеличил норму вина на официальных банкетах до двух бутылок человека. Рассказы о чрезмерном употреблении алкоголя среди элиты перекликаются с сообщениями о том, что закупки водки и антидепрессантов резко возросли после того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину в прошлом году.

Между тем Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, призвал общественность меньше пить после смерти этого месяца по меньшей мере 36 человек в центральной России после употребления отравленного метанолом сидра.

Однако правительственные чиновники не демонстрируют никаких признаков уменьшения собственного потребления, несмотря на заявления о том, что они "пропускают или срывают встречи, принимают запрещенные вещества и посещают меры в нетрезвом состоянии".

Диктатор Путин пока не прикладывался к бутылке.

Напомним, российская элита опасается, что из-за контрнаступления ВСУ для Путина растут политические риски.

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