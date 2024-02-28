Ходжес назвал цели Кремля после Украины и вероятные сроки нападения РФ на страны НАТО

Если агрессор Россия будет иметь успех в Украине, то Кремль начнет наступление на страны Балтии или другое государство НАТО. Ведь мечта Москвы - разбить Альянс.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Если Украина не будет успешной и Россия сможет победить Украину, то я верю, что Россия сделает то, что угрожает сделать. А именно – продлит наступление на Литву, Латвию или Эстонию, или, возможно, на Польшу или Румынию", — подчеркнул он. .

По его словам, вряд ли Кремль посягает на вторжение в Германию. Впрочем, соседствующие с РФ страны под угрозой, считает Ходжес.

"Все, что они хотят сделать, так это разбить НАТО. Для этого им нужно напасть на какую-нибудь балтийскую страну или, скажем, Польшу, а затем остановиться и спросить: "Вы действительно хотите иметь ядерную войну из-за Литвы?" И если ответ" нет "Так россияне победили, они сломали НАТО", — подчеркнул экс-командующий силами США.

Ходжес убежден, что Москва сможет прибегнуть к агрессии против НАТО, как только оправится от потерь в войне в Украине. Он отмечает, что предпринять такие действия против альянса за три-четыре года — "это не очень сложная задача для России".

"Конечно, если Украина добьется успеха с помощью США, Германии, Великобритании, Франции, других западных стран, то Россия не сможет этого сделать. А также — если Альянс будет держаться вместе. Если США будут отданы делу, если все страны будут отданы делу, то я думаю, что Россия дальше не пойдет. Но если мы будем выглядеть слабыми, если мы не будем сплоченными, то Россия будет готова через три-четыре года", — подчеркнул Ходжес.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление по поводу войска НАТО в Украине — на фоне сообщений, звучащих от западных политиков. По его словам, в настоящее время Альянс не планирует отправлять воинские части в Украину.

Тем временем в РФ также отреагировали на возможное введение войск в Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, если это произойдет, "то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО"

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