Холод и вьюга: Японию заметает снегом, а в Канаде температура опустилась до -51

Холод и вьюга: Японию заметает снегом, а в Канаде температура опустилась до -51

Снегопады начались и в Турции.

Сильная метель началась в Японии: там ожидается до метра снега.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.

Особенно страдают от осадков север и запад страны. Там из-за вьюги образовался транспортный коллапс. Из-за многочисленных аварий и пробок перекрыли несколько важных трасс. С перебоями работает железная дорога. Отменены более сотни внутренних рейсов. Кроме того, более трех тысяч домов оказались без электричества.

Тем временем в Канаде очень холодно. В провинции Саскачеван сейчас –51. Ожидается, что из-за области высокого атмосферного давления, образовавшейся над регионом, морозы продлятся около недели.

Новости мира: в Японии из-за сильной метели ожидается до метра снега

Первый серьезный снегопад начался и на востоке Турции. Кое-где сугробы достигают четырех метров. Более 60 селений отрезаны от мира. Все необходимое им доставляют на вертолетах.

Как сообщалось, Балканы страдали от сильного шторма. Больше всего досталось северу Греции: там погибла женщина, чье авто смыло водой. Сложная ситуация и в Болгарии и Албании. Там из-за дождей и восхождения почвы отрезало от мира немало горных поселков. А несколько десятков деревень остались без электричества.

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