Холодная «тарифная» война между Китаем и США может перерасти в горячую — Чалый

Тарифное противостояние США и Китая / © Associated Press

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Китай сейчас не готов к открытому противостоянию с Соединенными Штатами, поэтому стороны начнут переговоры по урегулированию вопросов с тарифами .

Такое мнение высказал глава правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

Он заявил, что Трампу удалось добиться определенных результатов, когда он начал играть методами бизнеса на глобальном уровне.

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Он уже на 50% своих целей достиг. А потом еще будет его встреча с Си Цзиньпинем, тогда мы вообще очень удивимся результату. А то, что разрушенная строившаяся десятилетиями система подорвано доверие к США, то это не волнует нынешнюю администрацию Белого дома. Они ведь хотят достичь краткосрочных результатов», — отметил дипломат.

Он отметил, что многие страны мира используют подобные заявления и методы. Даже в Украине был период «быстрых решений», поскольку таков стиль нового политического периода. Сейчас у Дональда Трампа есть инструментарий, которого у него не было в 2017 году, потому что тогда он делал то же самое.

«Единственный вопрос – что дальше будет со стороны Китая? Ибо с обеих сторон звучат слова "чтобы уважали". Сейчас идет холодная торговая война, прекращается поставка товаров из-за введения тарифов. Таможенные тарифы для Китая со стороны США теперь составляют 145%, и эти пошлины не для регулирования тарифов. Ибо торговля при этом прекращается и идет переход к фазе противостояния. С Китаем это очень опасно, потому что может закончиться реальным, горячим противостоянием. Единственное, что сейчас Китай к этому не готов, поэтому скорее всего после таких столкновений будут переговоры», — резюмировал Валерий Чалый.

Ранее сообщалось, что США решили остановить мировую торговую войну, но не против Китая .

Мы ранее информировали, что компания Apple организовала авиаперевозку около 600 тонн смартфонов iPhone со своих заводов в Индии в США, пытаясь избежать действия новых американских пошлин .