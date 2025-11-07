"Холодная война уже началась": Китай масштабировал производство ракет - CNN

Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия / © Associated Press

Реклама

Китай с 2020 года осуществил масштабное расширение предприятий, связанных с производством ракет.

Об этом свидетельствует новый анализ CNN, основанный на спутниковых снимках, картах и государственных сообщениях.

По данным журналистов, имеют признаки расширения более 60% из 136 объектов, связанных с производством ракет или Ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая, контролирующих ядерный арсенал страны.

Реклама

«Эти объекты — фабрики, научно-исследовательские центры и испытательные площадки — с начала 2020 до конца 2025 года увеличились более чем на 2 млн квадратных метров новых сооружений. На снимках видны новые башни, бункеры и насыпи, характерные для объектов разработки вооружений, а иногда даже части ракет. Многие из этих предприятий выросли на месте бывших сел и сельскохозяйственных угодий всего через пять лет», — уточнили журналисты.

CNN идентифицировал более десятка ранее неизвестных объектов, сверив открытые данные о двух главных государственных оборонных корпорациях Китая с геопространственным анализом.

Также журналисты издания обнаружили 99 производственных объектов, связанных с ракетостроением, и установили, что 65 из них значительно увеличили площади построек. Также проанализированы 37 баз Ракетных войск, из которых 22 расширились за последние пять лет.

Напомним, в 2024 году Пентагон оценил, что запасы ракет в Китае выросли на 50% за предыдущие четыре года. В 2025 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,2%, до около 245 млрд долларов, и это уже четвертый год подряд, когда военные расходы увеличиваются более чем на 7%.

Реклама

С тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти, он вложил миллиарды долларов в модернизацию вооруженных сил — Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — с четкой целью превратить ее в «вооруженные силы мирового уровня».

Ранее сообщалось, что Пекин направил России летальное оружие для использования в войне против Украины.