Холодная война возвращается: США разворачивают военные базы в Гренландии

Грендандия / © Associated Press

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США планируют восстановить военное присутствие сразу в двух районах Гренландии — на бывшей базе времен Холодной войны на юге острова и военной форпости на восточном побережье.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами.

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Речь идет о Нарсарсуаке на юге Гренландии, где США до 1950-х годов удерживали военную базу Bluie West One, а также Местерсвиг на востоке острова. Второй объект в настоящее время использует датское спецподразделение Sirius Dog Sled Patrol.

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Новые договоренности должны стать частью соглашения между США, Данией и Гренландией, которое планируется подписать 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Текст документа пока не обнародован. По словам источников Reuters, окончательные детали могут быть согласованы непосредственно перед подписанием. Белый дом заявил, что соглашение должно усилить безопасность как Гренландии, так и США.

В то же время, Дания отмечает, что безопасность Арктики должна обеспечиваться в рамках НАТО, а не оставаться исключительно вопросом США и Дании.

Договоренности возникли после нескольких месяцев напряжения вокруг Гренландии. Президент США Дональд Трамп не раз говорил о желании усилить американский контроль над островом, а ранее не исключал применения экономического или военного давления. Большинство жителей Гренландии, по данным опросов, выступали против перехода острова под контроль США.

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Во время Холодной войны Соединенные Штаты имели в Гренландии 17 военных объектов и более 10 тысяч военнослужащих. Сегодня там остается только космическая база Питуффик, где находятся около 150 американских военных.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Данией и Гренландией, которая значительно расширит американское военное присутствие на стратегически важном арктическом острове. США получат постоянные военные права в Гренландии и смогут блокировать присутствие противников на острове, однако Копенгаген отметил сохранение суверенитета Дании и право гренландцев на самоопределение.

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