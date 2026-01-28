"Холодный душ" для России и США: Норвегия разместит на границе оружие, вдвое мощнее HIMARS

Южнокорейский РСЗО K239 Chunmoo / © скриншот с видео

Норвегия покупает южнокорейскую систему K239 Chunmoo . Это полный провал для американской корпорации Lockheed Martin, надеявшейся продать союзникам по НАТО свои HIMARS.

Об этом пишет Reuters.

Северный фланг НАТО больше не хочет быть «тихой гаванью». Осло выделяет сумасшедшие средства для того, чтобы иметь возможность самостоятельно защитить свою границу с Россией, не дожидаясь помощи от США. Во вторник норвежский парламент утвердил план вооружения почти на 2 миллиарда долларов и деньги пойдут не американцам.

Когда и с кем подпишут соглашение

По информации инсайдеров Korea JoongAng Daily, все уже решено. Официальное подписание контракта состоится в Осло уже в эту пятницу, 30 января.

Почему это важно

Новое норвежское оружие станет головной болью для россиян. Как объясняют военные эксперты Aftenposten, главное преимущество «корейца» – это дальность. Ракеты Chunmoo летят на 500 км (против 300 км у стандартных ATACMS для HIMARS).

Для России это крушение. Такая дальность позволяет с территории Норвегии простреливать Кольский полуостров. Именно там базируется Северный флот РФ и стратегические бомбардировщики, а также скрытые ядерные подлодки. Теперь они будут под зорким прицелом Осло.

HIMARS против Chunmoo: в чем разница

Американский HIMARS – это мощное и надежное оружие. Но корейский K239 Chunmoo – это, по сути, «Хаймарс на максималках» .

В детальном разборе на YouTube-канале Defense Updates эксперты объясняют простую арифметику, убедившую норвежцев:

Огневая мощь: HIMARS везет один пакет на 6 ракет. Chunmoo везет два пакета (12 ракет). То есть одна машина делает вдвое больше работы.

Универсальность: Корейская установка "всеядная". Она может быть одновременно заряжена и дешевыми ракетами для массированного удара, и высокоточной баллистикой. Американский HIMARS имеет только один контейнер, поэтому, чтобы изменить тип ракет, его каждый раз приходится перезаряжать.

«Корейский кэшбек»

Кроме мощности корейцы сделали предложение, от которого норвежцы не смогли отказаться. В бизнесе это называется сложным словом «офсет», а на простом языке — это «кэшбек» для государства.

Южная Корея пообещала: вы платите нам 1,9 млрд долларов за оружие, а мы инвестируем эти же 1,9 млрд долларов в ваши заводы. То есть, Норвегия получает и ракеты, и деньги на развитие своей промышленности. США такие условия предложить не смогли или не захотели.

Европа вооружается без США

Украинский портал Defense Express обращает внимание на важную тенденцию. Норвегия – не первая. Ранее Польша тоже сделала ставку на корейское оружие.

Причина проста: пока Европа только разговаривает о создании собственной дальнобойной артиллерии, а США завалены заказами на годы вперед. В то же время, Южная Корея готова отгружать современное оружие «на вчера». Для стран, граничащих с Россией, скорость сейчас важнее брендов, поэтому не исключено, что после Норвегии и других европейских стран станет больше южнокорейского оружия.

Напомним, Европа готовится к Третьей мировой войне и усиливает подготовку гражданского населения к возможному конфликту с Россией. В Польше гражданам уже начали выдавать жуткое «руководство по выживанию».