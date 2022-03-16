Холостой ответ: Россия внесла в список антиамериканских санкций вместо президента Байдена его покойного отца

В перечне граждан США, в отношении которых применены "санкции", МИД РФ совершил странную ошибку.

Во вторник, 15 марта, МИД Российской Федерации опубликовал перечень из 13 чиновников США, которым запрещен въезд в страну и счета которых в российских банках, якобы, заблокированы. При этом в ведомстве Лаврова допустили ошибку в официальном написании фамилии американского президента Джо Байдена.

На этот нюанс указала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Отвечая на вопрос, получил ли Белый дом "санкции", введенные Россией против ряда высокопоставленных чиновников США, спикер Джо Байдена пошутила.

"Прежде всего, я хотела бы отметить, что президент — Байден-младший. Может быть, они ввели санкции в отношении его отца, земля ему пухом!" – сказала она.

Также Джен Псаки отметила, что никто из указанных в перечне МИД РФ американских чиновников не планировал визиты в Россию, а тем более не держит сбережения в банках России.

"Я не думаю, что это вас удивит — никто из нас не планировал поездок в Россию, никто из нас не имеет счетов в России, к которым мы "больше не имеем доступа", — сказала спикер Белого дома.

Jen Psaki trashes Putin's sanctions; “Прессидент Биден является юниором, так как они должны были отключены его dad, могут его остаться в Peace. Один из нас не является планированием туристов по России. Нет одного из наших банковских счетов, которые могут быть доступны.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH Опубликовано в Scott Dworkin (@funder). March 15, 2022

На официальном сайте Белого дома в разделе, где размещена биография президента, Джозеф Робинетт Байден-младший значится как первый из четырех детей Кэтрин Евгении Финнеган Байден и Джозефа Робинетт Байдена-старшего.

Белый дом

В сообщении, обнародованном во вторник Министерством иностранных дел в Москве, имя американского президента не полностью.

МИД России

Полный список граждан США, которым "запрещен въезд в Россию", выглядит так:

президент США Джо Байден;

госсекретарь Энтони Блинкен;

глава Пентагона Ллойд Остин;

глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;

помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

сын президента США Хантер Байден;

бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия не будет сторониться "поддержки официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам".

Напомним, президент США Джо Байден намерен посетить саммит ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

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