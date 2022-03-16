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Холостой ответ: Россия внесла в список антиамериканских санкций вместо президента Байдена его покойного отца

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Холостой ответ: Россия внесла в список антиамериканских санкций вместо президента Байдена его покойного отца

Associated Press

В перечне граждан США, в отношении которых применены "санкции", МИД РФ совершил странную ошибку.

Во вторник, 15 марта, МИД Российской Федерации опубликовал перечень из 13 чиновников США, которым запрещен въезд в страну и счета которых в российских банках, якобы, заблокированы. При этом в ведомстве Лаврова допустили ошибку в официальном написании фамилии американского президента Джо Байдена.

На этот нюанс указала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос, получил ли Белый дом "санкции", введенные Россией против ряда высокопоставленных чиновников США, спикер Джо Байдена пошутила.

"Прежде всего, я хотела бы отметить, что президент — Байден-младший. Может быть, они ввели санкции в отношении его отца, земля ему пухом!" – сказала она.

Также Джен Псаки отметила, что никто из указанных в перечне МИД РФ американских чиновников не планировал визиты в Россию, а тем более не держит сбережения в банках России.

"Я не думаю, что это вас удивит — никто из нас не планировал поездок в Россию, никто из нас не имеет счетов в России, к которым мы "больше не имеем доступа", — сказала спикер Белого дома.

На официальном сайте Белого дома в разделе, где размещена биография президента, Джозеф Робинетт Байден-младший значится как первый из четырех детей Кэтрин Евгении Финнеган Байден и Джозефа Робинетт Байдена-старшего.

© Белый дом
Белый дом

В сообщении, обнародованном во вторник Министерством иностранных дел в Москве, имя американского президента не полностью.

© МИД России
МИД России

Полный список граждан США, которым "запрещен въезд в Россию", выглядит так:

  • президент США Джо Байден;
  • госсекретарь Энтони Блинкен;
  • глава Пентагона Ллойд Остин;
  • глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
  • помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • сын президента США Хантер Байден;
  • бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон;
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия не будет сторониться "поддержки официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам".

Напомним, президент США Джо Байден намерен посетить саммит ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

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