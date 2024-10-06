"Хорошая девочка и настоящий герой": как 13-летняя собака спасла травмированного хозяина от смерти

В США, в штате Миннесота, 13-летний пес спас своего 84-летнего травмированного хозяина, который упал и не мог встать по меньшей мере несколько часов.

Об этом сообщили в офисе шерифа округа Стивенс.

Заместитель шерифа Райт патрулировал сельскую местность, но вдруг наткнулся на пса, который сидел прямо на шоссе. Ни одного жилого дома рядом не было, поэтому правоохранитель попытался посадить собаку в автомобиль, чтобы найти ее хозяина. Однако пес не захотел идти в машину.

Фото: Stevens County Sheriff's Office

"Он почувствовал нехорошо и вернулся к собаке, которая просто лежала на дороге и отказывалась сойти с места. Наш сотрудник пытался забрать собаку из проезжей части, но бесполезно. Прошло время", — рассказали там.

Впоследствии Гита вывела мужчину по лесной тропинке к маленькому летнему домику. Недалеко от дома на земле лежал и звал на помощь 84-летний мужчина. Оказалось, что он пролежал в таком состоянии несколько часов, ведь кроме травм, у него были другие заболевания, которые нуждались в регулярном приеме лекарства.

"Верность и героизм наших пушистых друзей не перестают нас удивлять. Спасибо, заместитель Райте, за то, что приложили дополнительные усилия, и благодарим Гиту за то, что ты хорошая девочка и настоящая героиня!" — отметили в офисе шерифа.

Подписчики в соцсети сразу отреагировали на историю комментариями с благодарностью и восхищением в адрес Гиты.

"Всегда, когда слышишь такие истории, не думаешь, что это произойдет на самом деле. Спасибо Гите и офицеру за то, что спасли жизнь этого мужчины."

"Собаки действительно лучшие друзья человека, это доказано!"

"Прекрасно!!! Я никогда не понимаю, когда люди говорят, что не любят собак. Собаки — лучшие спутники и проявляют свою любовь такими замечательными способами!"

"ОБА ГЕРОИ!"

"Такая удивительная история. Спасибо заместителю Райту за то, что нашел время и пошел за Гитой, чтобы спасти ее друга."

"Благослови вас всех Бог!"

"Это ПРЕКРАСНО. Слава Гите!"

Напомним, обзор о очаровательных пушистых друзьях известных личностей ТСН.ua сообщал ранее.

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