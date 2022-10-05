"Хорошая русская" Собчак устроила скандал в Грузии из-за "Слава Украине"

Российская оппозиционерка и телеведущая Ксения Собчак, якобы выступающая против войны, устроила скандал в Грузии из-за лозунга "Слава Украине".

Она попыталась войти в бар в Тбилиси, куда пускают только граждан России, которые проходят "визовое анкетирование".

Так, чтобы попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и оккупант (захватил территории Грузии и Украины), а также поставить галочку напротив пункта "Слава Украине!".

Среди всех пунктов Собчак ужасно не понравился именно этот, поэтому она настойчиво доказывала владельцу ресторана, что "они притесняют людей по национальному признаку".

"Выделять россиян как нацию в отдельную категорию – это правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-нибудь не пускать?", – заявила Собчак.

Ведущая возмутилась, что в баре не заставляют, например, французов ничего заполнять: "То есть, если поддерживающий Путина француз приходит в ваш бар – это нормально? Он ничего не подписывает".

"Не имеет смысла сравнивать россиян и французов здесь, в Грузии. Я говорю о людях в России. Мы все знаем, что Путин – это избранный лидер. И уже не знаю справедливым был этот выбор или нет, но это факт – большая часть россиян поддерживает Путина и его политику. Это факт. Поэтому он и президент... 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране", — ответил владелец заведения.

На это Собчак сказала, что приезжающие в Грузию россияне не знают о "проблемах Абхазии".

"Они должны знать. Если россияне не знают об Абхазии и Осетии, то они просто невежды и не должны приезжать в Грузию. Таких россиян здесь не ждут, ведь это поддержка российской политики. Если россиянин не знает, что 20% Грузии оккупировано РФ, просто сейчас российская армия находится в Грузии, что российские танки в 20 км отсюда и российские солдаты, считающие себя "миротворцами", нелегально находятся здесь и похищают местных жителей. Если они этого не знает, а просто приезжают сюда поесть хачапури, то их здесь не ждут. Невежество – это поддержка", – оппонировал владелец бара.

"А при чем здесь пункт "Слава Украине"? Или зачем соглашаться с тем, что "российский военный корабль идет понятно куда"? К чему здесь это? Какое отношение имеет Украина к Грузии? Если человек против "спецоперации", но он не поддерживает Украину?", — не унималась Собчак.

Владелец ресторана устал от дискуссии и сказал, что она все равно не смогла бы попасть в его заведение.

"У нас есть пункт "Я никогда не голосовал за Путина". А ведь мы все знаем, что вы голосовали. Даже если вы там поставите галочку, это будет ложь", – подытожил он.

Ранее Ксения Собчак возмутилась, что ее друга-россиянина отказались обслуживать в люксовом бутике в Италии.

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