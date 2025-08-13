- Дата публикации
"Хороший" и "плохой" финалы для президента: Стивен Кинг рассказал, что ждет Трампа
Известный американский писатель Стивен Кинг сравнил президентство Дональда Трампа с «историей ужасов».
Американский писатель Стивен Кинг считает, что президентство Дональда Трампа можно было бы описать как «историю ужасов» с двумя возможными финалами.
Об этом автор, известный своей нелюбовью к Трампу, заявил в интервью The Guardian.
Когда его попросили представить конец для «трамповской Америки», Кинг предложил два варианта:
«Хороший» финал: импичмент Трампа.
«Плохой» финал: Трамп получает третий срок и полностью устанавливает свой контроль над страной.
«Это же хоррор-история, как ни как. Трамп — это история ужасов, не правда ли?» — подытожил писатель.
Напомним, ранее американский писатель Стивен Кинг заявил, что считает президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска — предателями, которые «любят Путина».
Также он публично поддержал наступательную операцию ВСУ в Курской области. Писатель написал, что Россия получает то, что заслуживает, поскольку именно она начала эту войну.
Кроме этого, он раскритиковал задержку и постоянную отсрочку республиканцами голосования по военной помощи Украине. По его словам, задержка помощи убивает Украину.