"Хороший" и "плохой" финалы для президента: Стивен Кинг рассказал, что ждет Трампа

Стивен Кинг / © Associated Press

Американский писатель Стивен Кинг считает, что президентство Дональда Трампа можно было бы описать как «историю ужасов» с двумя возможными финалами.

Об этом автор, известный своей нелюбовью к Трампу, заявил в интервью The Guardian.

Когда его попросили представить конец для «трамповской Америки», Кинг предложил два варианта:

«Хороший» финал: импичмент Трампа.

«Плохой» финал: Трамп получает третий срок и полностью устанавливает свой контроль над страной.

«Это же хоррор-история, как ни как. Трамп — это история ужасов, не правда ли?» — подытожил писатель.

Напомним, ранее американский писатель Стивен Кинг заявил, что считает президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска — предателями, которые «любят Путина».

Также он публично поддержал наступательную операцию ВСУ в Курской области. Писатель написал, что Россия получает то, что заслуживает, поскольку именно она начала эту войну.

Кроме этого, он раскритиковал задержку и постоянную отсрочку республиканцами голосования по военной помощи Украине. По его словам, задержка помощи убивает Украину.