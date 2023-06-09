"Хороший пример": Кулеба приветствовал решение Бухареста в отношении российских дипломатов

По решению румынских властей, РФ должна сократить 51 должность в посольстве в Румынии.

В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "хорошим примером" решение Румынии выслать из страны 51 сотрудника посольства РФ в Бухаресте.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Twitter.

“Я аплодирую шагам Румынии по значительному сокращению дипломатического присутствия России. Единственная правильная реакция на поведение Москвы – жесткая политическая и экономическая изоляция. Румыния дает хороший пример", — говорится в сообщении.

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Накануне, 8 июня, МИД Румынии проинформировал посла РФ в Бухаресте о сокращении персонала дипломатического представительства. По решению румынских властей, РФ должна сократить количество должностей в посольстве в Румынии на 51. Речь идет о 21 дипломатической должности и 30 должностях техническо-административного персонала.

Напомним, ранее Германия приняла решение об очередном массовом выслании сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ.

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