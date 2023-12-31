Хорошо, когда РФ далеко: как планета начала встречать Новый год (фото из разных стран)

Самыми первыми встретили Новый год жители Кирибати. Там 2024 год наступил уже 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.

Несмотря на то, что Новый год в Украине наступит в 00:00, некоторые страны нашей планеты уже начали его встречать.

ТСН.ua рассказывает, как начали встречать Новый год в мире.

Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.

Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.

Новая Зеландия

Как передает BBC, Окленд в Новой Зеландии встретил 2024 год ежегодным ярким фейерверком в культовой городской башне Sky Tower.

Австралия

Начало 2024 в Сиднее отметили ярко: около 8,5 тонн ярких фейерверков взорвались в ночном небе над мостом Харбор-Бридж и Оперным театром.

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Юго-Восточная Азия

Токио, Сеул и Пхеньян уже встретили Новый год. Около 17:00 по киевскому времени наступил Новый год в Японии, Южной и Северной Корее.

Новогодняя ночь в Южной Корее

Люди стоят в очереди, чтобы помолиться в буддистском храме в новогоднее воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Токио / Фото: Associated Press

В 18:00 Новый год наступает в Китае, а в 19:00 – в Индонезии.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.

13:00 31 декабря — Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.

14:30-15:00 31 декабря — Австралия.

17:00 31 декабря — Япония, Южная Корея, Северная Корея.

18:00 31 декабря — Китай.

19:00 31 декабря — Индонезия.

20:00 31 декабря — Бангладеш, Шри-Ланка.

20:15 31 декабря — Непал.

20:30 31 декабря — Индия.

21:00 31 декабря — Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

21:30 31 декабря — Афганистан.

22:00 31 декабря — Армения, Азербайджан, Грузия.

00:00 1 января — Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.

02:00 1 января — Великобритания, Португалия.

04:00 1 января — Бразилия.

05:30 1 января — восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.

07:00 1 января — США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

13:00 1 января — Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

Ранее ТСН.ua объяснял, что грозит украинцам, которые нарушат запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь.