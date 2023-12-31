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Хорошо, когда РФ далеко: как планета начала встречать Новый год (фото из разных стран)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Хорошо, когда РФ далеко: как планета начала встречать Новый год (фото из разных стран)

Празднование нового года в Сиднее, Австралия. / Фото: Associated Press

Самыми первыми встретили Новый год жители Кирибати. Там 2024 год наступил уже 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.

Несмотря на то, что Новый год в Украине наступит в 00:00, некоторые страны нашей планеты уже начали его встречать.

ТСН.ua рассказывает, как начали встречать Новый год в мире.

Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.

Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.

Новая Зеландия

Как передает BBC, Окленд в Новой Зеландии встретил 2024 год ежегодным ярким фейерверком в культовой городской башне Sky Tower.

Австралия

Начало 2024 в Сиднее отметили ярко: около 8,5 тонн ярких фейерверков взорвались в ночном небе над мостом Харбор-Бридж и Оперным театром.

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия / © Associated Press
Празднование Нового года в Сиднее, Австралия / Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Юго-Восточная Азия

Токио, Сеул и Пхеньян уже встретили Новый год. Около 17:00 по киевскому времени наступил Новый год в Японии, Южной и Северной Корее.

Новогодняя ночь в Южной Корее / ©
Новогодняя ночь в Южной Корее
Люди стоят в очереди, чтобы помолиться в буддистском храме в новогоднее воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Токио / © Associated Press
Люди стоят в очереди, чтобы помолиться в буддистском храме в новогоднее воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Токио / Фото: Associated Press

В 18:00 Новый год наступает в Китае, а в 19:00 – в Индонезии.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

  • 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.
  • 13:00 31 декабря — Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
  • 14:30-15:00 31 декабря — Австралия.
  • 17:00 31 декабря — Япония, Южная Корея, Северная Корея.
  • 18:00 31 декабря — Китай.
  • 19:00 31 декабря — Индонезия.
  • 20:00 31 декабря — Бангладеш, Шри-Ланка.
  • 20:15 31 декабря — Непал.
  • 20:30 31 декабря — Индия.
  • 21:00 31 декабря — Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
  • 21:30 31 декабря — Афганистан.
  • 22:00 31 декабря — Армения, Азербайджан, Грузия.
  • 00:00 1 января — Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
  • 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.
  • 02:00 1 января — Великобритания, Португалия.
  • 04:00 1 января — Бразилия.
  • 05:30 1 января — восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.
  • 07:00 1 января — США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
  • 13:00 1 января — Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

Ранее ТСН.ua объяснял, что грозит украинцам, которые нарушат запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь.

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Дата публикации
Просмотры
1969
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