Хорошо, когда РФ далеко: как планета начала встречать Новый год (фото из разных стран)

Самыми первыми встретили Новый год жители Кирибати. Там 2024 год наступил уже 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.
Несмотря на то, что Новый год в Украине наступит в 00:00, некоторые страны нашей планеты уже начали его встречать.
ТСН.ua рассказывает, как начали встречать Новый год в мире.
Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати.
Также одними из первых Новый год отметили жители островов Тонга и Самоа, расположенных в юго-западной части Тихого океана.
Новая Зеландия
Как передает BBC, Окленд в Новой Зеландии встретил 2024 год ежегодным ярким фейерверком в культовой городской башне Sky Tower.
Австралия
Начало 2024 в Сиднее отметили ярко: около 8,5 тонн ярких фейерверков взорвались в ночном небе над мостом Харбор-Бридж и Оперным театром.
Юго-Восточная Азия
Токио, Сеул и Пхеньян уже встретили Новый год. Около 17:00 по киевскому времени наступил Новый год в Японии, Южной и Северной Корее.
В 18:00 Новый год наступает в Китае, а в 19:00 – в Индонезии.
Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):
- 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.
- 13:00 31 декабря — Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
- 14:30-15:00 31 декабря — Австралия.
- 17:00 31 декабря — Япония, Южная Корея, Северная Корея.
- 18:00 31 декабря — Китай.
- 19:00 31 декабря — Индонезия.
- 20:00 31 декабря — Бангладеш, Шри-Ланка.
- 20:15 31 декабря — Непал.
- 20:30 31 декабря — Индия.
- 21:00 31 декабря — Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
- 21:30 31 декабря — Афганистан.
- 22:00 31 декабря — Армения, Азербайджан, Грузия.
- 00:00 1 января — Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
- 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.
- 02:00 1 января — Великобритания, Португалия.
- 04:00 1 января — Бразилия.
- 05:30 1 января — восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.
- 07:00 1 января — США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 января — Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).
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