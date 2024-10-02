Хорватия отказалась от участия в миссии в поддержку Украины: президент страны назвал "причины"

Парламент Хорватии может одобрить участие страны в миссии НАТО без согласия президента, но среди депутатов сейчас нет необходимого единства по поддержке Украины.

Президент Хорватии Зоран Миланович не согласился на участие хорватских военных в миссии в поддержку Украины.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на коммюнике Канцелярии президента Хорватии.

Отказ от участия хорватских военнослужащих в миссии НАТО NSATU по координации поставок вооружений и обучению украинских защитников президент Миланович объяснил тем, что он "защищает Хорватию от конфликта, которому не видно конца".

"Хорватия не может никоим образом повлиять или остановить войну в Украине. Однако, с помощью продуманной и ответственной государственной политики она может предотвратить распространение войны до хорватских границ и обеспечить мир и безопасность для своих граждан. Именно поэтому я отказался дать согласие на участие хорватской армии в миссии в поддержку Украины", – заявил Миланович.

Правительство Хорватии просило Милановича одобрить 13 решений, включая продолжение участия хорватских вооруженных сил в операциях НАТО KFOR и SEA GUARDIAN, а также в миссии в Ираке. Президент отказался подписать только решение об участии в операциях НАТО по безопасности и тренировочной поддержке Украины.

Согласно Конституции Хорватии, подобные решения принимаются простым большинством голосов в парламенте при предварительном согласии президента. Если лидер государства не дает своего согласия, хорватский парламент может обойти его отказ, если решение поддержит не менее двух третей парламентариев. Но, как отмечает издание, такого согласия по поддержке Украины в парламенте Хорватии пока нет.

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент Миланович несколько раз заявлял, что Загреб не будет поддерживать Киев. По его мнению, предоставление Украине любой военной поддержки только затягивает войну с Россией.

"С 2014 по 2022 год мы наблюдали, как кто-то постоянно провоцировал Россию, чтобы началась война. И она вспыхнула", – прокомментировал Миланович причины начала российского вторжения.

В другой речи президент Хорватии заявил, что "НАТО и США ведут марионеточную войну в Украине", а обучение украинских солдат "будет означать участие в войне" с Россией.

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте стал одним из самых активных европейских политиков, поддерживающих Украину. С момента полномасштабного вторжения России Рютте активно выступал за помощь Украине, в частности, через поставки вооружений. Под его руководством Нидерланды стали одной из первых стран, передавших Украине истребители F-16 в 2024 году.

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