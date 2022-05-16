Хорватия отказывается от собственной валюты: к новым ценам будут привыкать уже осенью

Хорватия отказывается от собственной валюты: к новым ценам будут привыкать уже осенью

В 2023 году балканская страна станет 20-й в Еврозоне, перейдя на евро.

В Хорватии был одобрен переход на общую валюту Евросоюза. Уже в следующем 2023 году она станет 20-й страной Еврозоны. Здесь сначала будут одновременно использовать евро и хорватскую куну, а через год полностью откажутся от собственной валюты.

Об этом сообщает издание Aktuality.

В хорватском парламенте считают, что введение евро станет положительным шагом для экономики страны. Это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

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За переход на евро проголосовали 117 депутатов, только 13 были против.

Противники введения евро отмечали, что такой переход не ко времени и даже приведет к росту бедности.

Перечисление цен на товары в обеих валютах начнется уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет продолжаться в течение всего следующего года.

Напомним, хорватские законодатели одобрили закон, открывающий путь к введению валюты евро в стране в следующем году.

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