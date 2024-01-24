Хорватская фирма потратила деньги Украины на заброшенный завод в Боснии вместо боеприпасов для ВСУ

По информации издания, на покупку завода потратили средства, которые Минобороны Украины якобы уплатило за поставки мин в декабре 2022 года.

Хорватская компания WDG promet потратила на покупку заброшенной фабрики Vitezit в Боснии и Герцеговине 5,5 млн евро, полученных от Минобороны Украины.

Об этом говорится Нromadske.

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По информации издания, Минобороны Украины заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" о поставках в Украину 100 тысяч минометных мин за 37 миллионов евро. Часть этих средств "Арсенал" перечислил словацкой компании Sevotech.

И, в свою очередь, перечислила 12,5 млн евро компании WDG promet, принадлежащей семье известного хорватского торговца оружием Звонка Зубака. Однако ни одной мины Украина так и не получила.

Как пишет балканская служба Радио Свободы, данные из реестра хорватских компаний показывают, что она была основана в начале августа 2022 года, за несколько месяцев до того, как стала частью этого бизнеса.

Компания Зубака также работает на территории Боснии и Герцеговины. Согласно выпискам о движении средств на счете WDG promet, к которым получили доступ Нromadske, значительную часть денег Зубаки сняли наличными. Именно в Боснии они купили за 5,5 млн. евро завод Vitezit в городке Витез.

Что известно о заводе

Vitezit – завод по производству пороха и боеприпасов. Когда он был одним из крупнейших заводов Югославии по производству пороха и боеприпасов, однако после югославских войн 1990-х годов был заброшен.

По словам депутата Верховной Рады Сергея Таруты, которому также предлагали принять участие в приватизации Vitezit в 2022 году, "завод не вызвал никакого интереса, поскольку почти все производственные линии были уничтожены".

То же в комментарии изданию сказал чешский бизнесмен Камил Бабух, который на протяжении нескольких лет обслуживал Зубаков как банкир и финансовый консультант.

Балканская служба Радио Свобода в октябре писала, что обстоятельствами этого соглашения заинтересовались правоохранители Чехии и Боснии и Герцеговины.

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