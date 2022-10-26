"Хотел бы полететь на Кремль на драконах": автор "Игры престолов" прокомментировал ядерный шантаж РФ

По словам Мартина, за последние годы угроза ядерной войны снова стала более реальной.

Всемирно известный американский писатель Джордж Мартин, получмвший славу своей серией фэнтезийных романов "Песня льда и пламени" (по которым был снят сериал "Игра престолов"), прокомментировал ядерный шантаж Путина.

Об этом он сказал во время вечернего шоу "The Late Show" со Стивеном Кольбером.

"Что мы будем делать, если Путин использует ядерное оружие? Я хотел бы полететь на Кремль на драконах, но…", – сказал Мартин.

Говоря о научной фантастике, писатель обратил внимание, что угроза ядерной войны волновала читателей в середине прошлого века, однако за последние годы всех больше волновал зомби-апокалипсис.

"Однако ядерная война снова стала реальнее. А также новые пандемические болезни. Научно-популярная литература об этом писала", — отметил писатель.

По его словам, в научной фантастике даже после ядерного армагеддона "всегда найдутся люди, которые соберутся вместе и восстановят цивилизацию, а оптимизм останется, даже если ситуация будет ужасной".

Также Мартин сообщил, что шестая и предпоследняя часть саги "Песнь льда и пламени" — "Ветры зимы" — готова на 75%.

"Я делаю успехи в ветрах зимы. Думаю, что это будет очень большая книга", — подытожил он.

Ранее бывший командующий силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис в комментарии для NBC о войне в Украине сказал: "Если бы они (ВСУ. – Ред.) могли получить дракона, крикнуть "Дракарис" и испепелить россиян, это бы очень помогло".

Ядерный шантаж Путина: как реагирует мир