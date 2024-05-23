Хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине: напавший на Фицо объяснил свой мотив

Юрай Цинтула заявил на допросе, что хотел не убить Фицо, а лишь "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой стрелок не согласен.

Юрай Цинтула, который, как утверждается, на прошлой неделе выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой стрелок не согласен.

Об этом говорится в постановлении о досудебном заключении Цинтулы, опубликованном словацким изданием Pravda.

Согласно судебному документу, Цинтула утверждал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после решений правительства Фицо и "не согласен с политикой нынешнего правительства" – в частности, отменой Специальной прокуратуры и давлением на независимые СМИ.

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Цинтула сказал, что стремится восстановить "оказание военной помощи Украине" со стороны Словакии и "считает нынешнюю власть Иудой по отношению к Европейскому Союзу", поэтому "решил действовать".

Один из свидетелей, которого цитируютй в судебном документе, утверждал, что слышал, как Цинтула говорил "враждебные и злобные вещи" о Роберте Фицо, и что "его беспокоило то, как (словацкий премьер – ред.) ведет себя по отношению к России и Венгрии, что он имеет с ними хорошие отношения".

Напавший на словацкого премьера, согласно материалам суда, действовал сам. Нападение на Фицо он начал планировать с 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел.

Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая – нападавший выпустил в него из пистолета четыре пули. По подозрению в покушении был задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула.