Хотел махорку, балалайку и кенгуру: Навальный замучил администрацию колонии странными просьбами

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, находясь в штрафном изоляторе, развлекал себя перепиской с администрацией учреждения.

В пятницу, 2 июня, в Twitter появились фото этих документов.

"Когда сидишь в ШИЗО и развлечений у тебя мало, то развлекаться можно перепиской с администрацией тюрьмы. Несколько ответов ИК-6 на мои заявления", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным документам, он просил у администрации тюрьмы, в частности, два мешка махорки, бутылку браги и балалайку.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в штрафном изоляторе волонии развлекает себя перепиской с администрацией / Фото: Twitter / Алексей Навальный

Также Навальный просил выдать "психу" из соседней камеры мегафон, "чтобы он мог кричать еще громче". Для другого заключенного, "убившего человека голыми руками", он попросил черный пояс, кимоно и 10-й дан по карате.

Оба запроса были отклонены. В частности, 28 апреля в тюрьме написали: "Вопрос о присвоении квалификации по восточным единоборствам администрацией не решается".

Российский оппозиционер Алексей Навальный в штрафном изоляторе волонии развлекает себя перепиской с администрацией / Фото: Twitter / Алексей Навальный

Также колония отказала Навальному в просьбе о разрешении завести в камере майского жука. Причина – майский жук "принадлежит к царству животных и не может быть вам выдан".

Российский оппозиционер Алексей Навальный в штрафном изоляторе волонии развлекает себя перепиской с администрацией / Фото: Twitter / Алексей Навальный

Но "самой вопиющей" российский оппозиционер назвал отказ выдать ему разрешение на содержание кенгуру.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в штрафном изоляторе волонии развлекает себя перепиской с администрацией / Фото: Twitter / Алексей Навальный

"Я этого так не оставлю. За ПВР (правилами внутренннего распорядка, - ТСН.ua) осужденный может содержать животное с разрешения администрации. Я официально потребовал выдать мне разрешение на содержание животного – кенгуру. Мне отказали в связи с тем, что кенгуру – это двурезное сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены". Я продолжу борьбу за свое неотделимое право завести кенгуру", – говорится в Twitter Навального.

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В другом твите на тему кенгуру привлечены премьер-министр Австралии и посол этой страны в РФ с просьбой о помощи.

В общей сложности Алексей Навальный уже провел почти 180 дней в одиночной камере штрафного изолятора.

Напомним, в России против оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение.

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