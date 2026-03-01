Хотел на "самые безумные вечеринки" Эпштейна: что раскрыли новые материалы об Илоне Маске

Илон Маск / © Associated Press

Илон Маск, в последние месяцы активно призывавший обнародовать все материалы дела Джеффри Эпштейна и привлечь виновных к ответственности, сам оказался в центре скандала. Согласно документам Министерства юстиции США, обнародованным недавно, бизнесмен в прошлом переписывался с финансистом, осужденным за сексуальные преступления, и интересовался его вечеринками.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Во время громкого конфликта с Дональдом Трампом в прошлом году Маск даже намекнул на связи президента США с делом Эпштейна, написав в соцсети X, что "пора сбросить большую бомбу". Впоследствии он удалил эти посты и прекратил публичные обвинения, но продолжил требовать расследования других политиков и бизнесменов.

Однако новые документы показали, что сам Маск и его брат Кимбал также упоминаются в материалах следствия. В частности, в переписке Илон Маск не раз обсуждал с Эпштейном возможность встреч, вечеринок и даже поездку на его частный остров. В письме от 2012 года он отмечал, что работает "на грани истощения" и хотел бы отдохнуть, спрашивая о запланированных мероприятиях.

В другом сообщении он интересовался, какое событие на острове Эпштейна будет "самым безумным", планируя возможную поездку вместе с тогдашней женой Талулой Райли. В 2013 году, по данным переписки, стороны также обсуждали визит финансиста в компанию SpaceX, занимающуюся производством ракет.

Вместе с тем наличие имени Маска в документах не свидетельствует о каких-либо незаконных действиях. Сам предприниматель заявляет, что отказывался от приглашений на остров и не пользовался частным самолетом Эпштейна. По его словам, контактов было немного, а часть переписки могла быть неправильно интерпретирована.

Ситуация вызвала критику правозащитников и общественных деятелей. Некоторые считают, что Маск пытается дистанцироваться от истории, одновременно позиционируя себя как защитника жертв. Другие отмечают, что все упомянутые в материалах дела должны проходить одинаковую проверку вне зависимости от статуса или влияния.

Брат предпринимателя Кимбал Маск также отрицает связи с финансистом. Он заявил, что у него была лишь одна встреча с Эпштейном и никогда не посещал его остров.

Скандал набирает обороты на фоне новых требований обнародовать все материалы следствия и установить полный круг лиц, которые могли быть связаны с делом. Критики указывают, что эта история остается одной из самых резонансных в США, ведь десятилетиями влиятельные люди из разных сфер могли контактировать с финансистом, обвиняемым в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Сам Маск заявляет, что поддерживает полное раскрытие информации и привлечение виновных к ответственности. Однако новые документы подвергли сомнению его собственную роль в этой истории и вызвали волну дискуссий в обществе.

Кто такой Джеффри Эпштейн и почему его дело такое скандальное

Скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна уже много лет остается одной из самых громких криминальных историй в США и мире. Причина — не только тяжкие преступления, в которых он обвинялся, но и широкая сеть контактов с влиятельными политиками, бизнесменами и представителями мировой элиты.

Среди имен, упоминавшихся в так называемых "файлах Эпштейна", - соучредитель Microsoft Билл Гейтс, предприниматель Илон Маск, уже лишённый королевских титулов британский принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон и действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Это лишь часть длинного списка людей, контакты которых с финансистом оказались в материалах расследования.

В конце января Министерство юстиции США обнародовало новый массив документов по этому делу — более 3 млн. страниц, а также десятки тысяч электронных писем, фото, видео и аудиозаписей. Они касаются деятельности Эпштейна и их связей с влиятельными лицами. Сам факт упоминания в этих материалах не означает причастности к преступлениям, но вызывает значительный общественный резонанс.

Расследование дела продолжается с 2005 года. После завершения ключевых судебных процессов и на фоне политических дискуссий в США Конгресс в ноябре 2025 года принял решение рассекретить значительную часть материалов. Это повлекло за собой новую волну скандалов, ведь документы могут пролить свет на связи финансиста с политическими и бизнес-элитами.