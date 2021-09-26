Хотел напугать: в США сотрудник дома с привидениями ударил ножом 11-летнего мальчика

Сотрудник аттракциона взял с собой нож Боуи, несмотря на требование руководства использовать только не настоящее оружие.

В американском штате Огайо во время ярмарки в городе Берия актер дома с привидениями ударил 11-летнего посетителя ножом Боуи в ногу.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел 18 сентября, когда пострадавший зашел в популярный аттракцион ужасов "7 этажей ада", актер которого попытался напугать ребенка.

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"Он подошел к моему сыну, держа нож. Его намерения заключались в том, чтобы напугать, но мой сын ответил: "Это фальшивка. Я не боюсь", — рассказала мать мальчика Карен Беднарская.

По ее словам, после этого сотрудник вонзил нож в землю, случайно попав в "сандалии мальчика из крокодиловой кожи и порезав ему большой палец ноги".

Ребенка немедленно отвезли в пункт оказания первой помощи, где продезинфицировали и перевязали порез. От дальнейшей медицинской помощи мальчик отказался. После инцидента он вернулся в дом с привидениями вместе с мамой.

Президент компании Scream Entertainment, которой принадлежит "7 этажей ада", Родни Гефферт заверил, что инцидент был несчастным случаем. По его словам, сотрудникам аттракциона строго запрещено работать с любым настоящим оружием.

"Он сделал то, чего не должен был делать, — указал Гефферт. — Он (...) сделал это по собственному желанию, и мы не терпим и не миримся с этим".

22-летнего актера, ранившего мальчика, уволили, а в местной полиции сообщили, что против него открыли дело по обвинению в нападении по неосторожности.

"Я не могу объяснить, почему он принес настоящий нож, — рассказал представитель департамента полиции Берии Том Уокер. — Он должен был использовать резиновый нож. Очевидно, с его стороны было плохим решением принести настоящий нож на ярмарку".

Между тем Гефферт надеется, что клиенты, несмотря на ицидент, не будут сомневаться в безопасности "7 этажей ада".

"Мы обновили их (пострадавшего мальчика и его мамы) билеты, они обошли все дома, а потом сказали, что прекрасно провели время, — сказал он. — Мы занимаемся бизнесом 21 год, это очень безопасное развлечение, и актер по глупости действовал по своему усмотрению. Он очень извинялся, все время оставался с мальчиком и помог ему снять обувь".

Ранее в американском штате Теннесси на трех посетителей музея "Титаник" в Пиджен-Фордже упала стена в виде айсберга. Всех пострадавших госпитализировали, а для транспортировки одного из раненых применили вертолет.

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