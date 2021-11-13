"Хотел облегчить страдания": внук признался в убийстве своей бабушки во время игры

"Хотел облегчить страдания": внук признался в убийстве своей бабушки во время игры

Парень устроил пожар в доме.

В Великобритании 21-летний парень признался в убийстве своей 94-летней бабушки во время игры "Правда или действие".

Об этом пишет Sky News.

Бабушка погибла во время пожара в собственном доме. Сначала полицейские думали, что возгорание произошло из-за сигареты, которую могла уронить британка. Правоохранители не стали заводить дело, а смерть признали несчастным случаем.

Внук бабушки играл со своими друзьями в "Правду или действие" и проговорился о реальной причине смерти женщины. Он рассказал, что поджег занавеску в доме бабушки. Причиной убийства юноша назвал желание "облегчить страдания" бабушке, которая болела деменцией.

Напомним, в Финляндии апелляционный суд Восточной Финляндии оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции и приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Джоэла Отто Акусти Марина, который зарезал 23-летнюю студентку из Украины в учебном заведении.

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