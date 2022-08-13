Хотел ограбить банк: в Риме 8 часов спасали застрявшего в тоннеле мужчину.

В центре Рима мужчина застрял в туннеле, который он выкопал, пытаясь ограбить банк. Пожарным понадобилось восемь часов, чтобы спасти его.

По данным журналистов, пострадавший находился на глубине шести метров после обрушения части дороги вблизи Ватикана.

Об этом пишет Guardian.

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Спасателям об инциденте сообщил один из четырех вероятных членов банды, которым удалось скрыться из заблокированного тоннеля. Из-под завалов был слышен голос — когда спасатели проводили операцию по выкапыванию параллельной ямы, мужчина кричал: "Помогите, умоляю вас, вытащите меня".

Пострадавшему передавали жидкую еду и кислородный баллон в тоннель перед тем, как, в конце концов, вытащили живым. Мужчину доставили в больницу — он получил серьезные травмы.

В полиции сообщили журналистам, что следователи не исключают версию о попытке подготовки к ограблению банка.

Полиция считает, что подельники копали тоннель, который начинался под закрытым магазином, чтобы добраться до хранилища ближайшего банка. По версии следствия, они раскапывали понемногу каждый день, чтобы ограбить в понедельник, в государственный праздник Феррагосто, воспользовавшись тем, что банк не будет работать.

Ранее стало известно, что в американском штате Техас житель Хьюстона, пытаясь отомстить налетчику, случайно застрелил 9-летнюю девочку.

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