Хотел отомстить грабителю: в США мужчина случайно застрелил 9-летнюю девочку

Ребенок как раз ехал с родителями за пиццей. Пуля попала девочке в голову.

В американском штате Техас житель Хьюстона, пытаясь отомстить грабителю, случайно застрелил 9-летнюю девочку.

Об этом сообщает KTRK-TV.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 14 февраля, вблизи местного отделения банка, когда находившегося в автомобиле мужчину и его жену ограбил вооруженный злоумышленник.

Когда грабитель попытался скрыться, потерпевший, также имевший оружие, вышел из машины и выстрелил сначала в сторону нападающего, а затем в грузовик, к которому, как ему показалось, тот бежал.

Однако, как оказалось, автомобиль принадлежал семье Альварес, которая в тот момент как раз ехала за пиццей ко Дню святого Валентина. Пуля попала в самую младшую пассажирку — 9-летнюю Арлин, ехавшую на заднем сиденье.

"Я услышал выстрелы (...), а потом ускорился, — рассказал отец ребенка Армандо Альварес. — Думаю, тогда он решил, что я с этим парнем. Он выстрелил четыре или пять раз".

Мужчина приказал семье наклониться, однако Арлин не услышала его, поскольку была в наушниках и смотрела видео. Девочку доставили в больницу в критическом состоянии, однако во вторник, 15 февраля, ее объявили мертвой.

Тем временем стрелку, которым оказался 41-летний Тони Д. Эрлз, предъявлены обвинения в нападении с обременительными обстоятельствами.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как в Хьюстоне неизвестный выстрелил в 9-летнюю Ашанти Грант, которая вместе с семьей направлялась в продуктовый магазин. В настоящее время девочка находится в медикаментозной коме, а полиция за информацию о подозреваемом предлагает 30 тысяч долларов вознаграждения.

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