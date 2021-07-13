Хотел отомстить жене: в России мужчина с сыном на руках 3 часа угрожал спрыгнуть с 13 этажа

Мужчина провел на балконе с сыном около трех часов. Он требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру. Когда жена прибыла на место происшествия — он отказался вести с ней диалог.

13 июля в российском городе Иркутск мужчина с ребенком вылез на внешнюю сторону балкона на 13 этаже и угрожал прыгнуть вместе с сыном.

Детали чрезвычайного происшествия публиковали различные российские СМИ и Telegram-каналы.

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Когда местные вызвали полицию, мужчина полностью вытащил ребенка и начал кричать "Где моя жена?". Полиция, МЧС и медики прибыли на место событий, чтобы помочь ребенку. Мужчина, стоявший на карнизе 13-го этажа, требовал встречи с женой. С ней у 34-летнего Романа Терентьева вчера, 12 июля, начался бракоразводный процесс. После этого он решил устроить женщине "сюрприз", предварительно предупредив ее об этом в сообщении.

Для переговоров с Романом Терентьевым приехал психолог. Но он все равно требовал встречи с женой. Спасатели привели женщину, но Роман оставался на карнизе балкона 13-го этажа. По словам женщины, накануне муж ее сильно избил — под ее глазами большие синяки. Вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры. Ребенок, которому 3,5 года, все еще находился на балконе. В то же время спасатели оборудовали надувной комплекс на крыше магазина на 3 этаже — на случай, если он прыгнет. На тот момент мужчина с ребенком на руках находился на карнизе больше 2 часов.

Жена Романа Терентьева

Соседи и жена уговаривали Романа не прыгать с балкона, но его убедить не получалось, и он продолжал стоять на карнизе с сыном на руках. После того, как на место событий прибыл психиатр, Роман с ребенком наконец залез на балкон с карниза. Перед этим он попросил сотрудников МЧС принести ему алкоголь и сигареты. Мужчина зашел в квартиру, но позже вернулся на опасное место. Между тем в подъезд дома забежал отряд спецназовцев.

Соседка Романа Терентьева рассказала о его мотивах. По ее словам, трехлетний ребенок замерз так, что у него посинели ноги.

После того, как в здание попали спецназовцы, Терентьева задержали, когда он начал подкуривать сигарету. К счастью, ребенок не пострадал. Трехлетний мальчик остался с мамой и психологом, а Романа Терентьева арестовали и отправили в полицейский участок.

Стало известно, что трехлетний Максим в сопровождении полиции и врачей отправился на медобследование. Ребенок в удовлетворительном состоянии: он бегает и улыбается.

Максим Терентьев

Что грозит Роману Терентьеву за такой поступок — пока неизвестно. Дело в руках правоохранителей. Следственный комитет опубликовал видео, где задержанный Роман Терентьев объясняет, почему пошел на такой шаг. По его словам, он пытался "привлечь внимание жены".

Напомним, в Голосеевском районе Киева 7 июля, ориентировочно в 10:00, мужчина забаррикадировался в квартире, а когда на место происшествия прибыли правоохранители, то начал стрелять. Злоумышленника задержали спецназовцы.

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