Хотел поцеловать Бербок: глава МИД Хорватии попал в скандал (фото)

В четверг, 2 ноября, на саммите глав МИД стран Евросоюза и государств-кандидатов на вступление в сообщество произошел курьезный случай. Во время протокольного фото 65-летний глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман поцеловал в щеку 42-летнего министерка иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Об этом пишет Bild.

Сообщается, что глава МИД Германии Анналена Бербок мигом отвернулась в сторону, произошло лишь прикосновение щеками.

Примечательно, что Бербок является сторонницей равноправия женщин в политике.

В то же время крупнейшая газета Хорватии Jutarnji list уже назвала поведение Грлича-Радмана "позором" и извинилась в Бербок. Депутат Сабора (парламента Хорватии) Ивана Кекин заявила, что глава МИД опозорил всех хорватов.

Саммит глав МИД Стран Евросоюза

По данным BILD, Грлич-Радман также принес извинения Бербок. Как объяснил сам Радман, дело в том, что он прибыл на протокольную фотосессию слишком поздно, когда остальные министры уже поздравили друг друга, обменявшись символическими поцелуями в обе щеки.

Хорватский министр, мол, попытался быстро приветствовать Бербок таким образом.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок сделала заявление о войне в Украине.

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