Хотел подарить подруге: в Польше мужчина украл чужой чемодан из автобуса

В Польше мужчина украл чужой багаж из автобуса, чтобы подарить его своей подруге. Правда, женщине большинство вещей не понравилось.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который украл дорожный чемодан из автобуса сообщением Козенице-Варшава, чтобы подарить его подруге.

Об этом сообщает In Poland.

Пассажирка автобуса сообщением Козенице-Варшава только на конечной остановке заметила, что ее багажа нет.

"Когда она хотела забрать чемодан, который должна была брать с собой в заграничную поездку, оказалось, что багажа нет. Вор украл одежду, фотоаппарат и косметику", говорится в сообщении.

Правоохранители из Козеницы нашли всех других пассажиров, которые ехали этим рейсом. Как выяснилось, на трассе, на одной из остановок, из автобуса вышли женщина и мужчина, очевидно, захватившие с собой чужую сумку. Стражи порядка быстро установили их данные и задержали пару.

"В ходе дальнейших действий выяснилось, что 37-летний мужчина хотел сделать подарок подруге и похитил из багажного отделения чемодан. Когда женщина увидела содержимое багажа, то взяла из него только духи. Другие вещи они выбросили в придорожную канаву", — пишет издание.

Офицеры обнаружили похищенное имущество на сумму почти 2 тысячи злотых. Теперь 37-летний влюбленный будет отвечать перед судом как рецидивист, ведь это была не первая его кража. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы, а 50-летней подруге – до 5 лет.

Напомним, пилот самолета польских авиалиний LOT украл из пассажирской коляски алкогольные напитки, которые предлагают во время пилота пассажирам. Его отстранили от выполнения авиарейсов.

Читайте также: