Хотел показать, как умеет подтягиваться: 23-летний парень на глазах у детей сорвался с крыши недостроя в Днепре (видео 18+)

Хотел показать, как умеет подтягиваться: 23-летний парень на глазах у детей сорвался с крыши недостроя в Днепре (видео 18+)

В результате падения молодой человек погиб.

В Днепре 23-летний мужчина сорвался с крыши многоэтажки на улице Даниила Нечая. Все произошло на глазах у детей.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Вчера, в Днепре мужчина по непонятным причинам поднялся на крышу заброшенного здания. Там в какой-то момент он сорвался и упал с большой высоты. Все это случилось на глазах маленьких детей. Очевидцы сняли это на телефон.

По словам очевидцев, молодой человек был пьян и хотел показать детям, как умеет подтягиваться. По другим показаниям, парень сначала бродил по недострою, а дальше начал привлекать к себе внимание. Он сел, свесив ноги, спустя некоторое время повис на руках и стал звать о помощи. Находившиеся неподалеку люди бросились на помощь, но спасти парня не удалось.

По предварительной информации, погибшему было 23 года.

Осторожно! Видео содержит кадры жестокости (видео 18+)

Напомним, что ребенок упал с недостроя. Это произошло в Кропивницком: там 13-летний подросток полетел вниз с 7 этажа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку