"Хотел убить Байдена": водитель, протаранивший забор недалеко от Белого дома, сделал признание — NBC

На днях в США грузовик протаранил забор рядом с Белым домом.

В Вашингтоне 22 мая грузовик врезался в ограждение рядом с территорией Белого дома. На месте аварии был обнаружен нацистский флаг со свастикой. 19-летний водитель задержанного грузовика заявил, что хотел убить президента США Джо Байдена и "захватить власть".

Об этом пишет NBC.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомились журналисты, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение полугода, он также увлекается нацистами.

Свои планы мужчина подробно описал в "зеленой книге".

На вопрос, каким образом он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что собирался убить Джо Байдена, и "любого, кто станет у него на пути".

Кандуле выдвинули обвинения в намерении убить президента, нападении с применением опасного оружия, неосторожном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

К расследованию его дела привлечена Секретная служба США и ФБР. 23 мая в доме Кандулы прошли обыски.

Нападающий арендовал грузовик, на котором два раза врезался в шлагбаум рядом с территорией Белого дома.

Напомним, в России снова произошел "прорыв границы" – на этот раз со стороны так называемой "ДНР".

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