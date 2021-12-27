Хотел убить королеву Елизавету II: задержали 19-летнего парня с арбалетом, проникшего в Виндзорский замок

Подросток хотел отомстить за "Амритсарскую бойню", которая произошла в Индии в 1919 году.

В Великобритании задержали 19-летнего парня, который на Рождество пролез в Виндзорский замок, чтобы убить королеву Елизавету II.

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Об этом сообщает dailymail.co.uk.

По данным издания, 19-летний Джасвант Сингх Чаил утром, 25 декабря, перелез через забор Виндзорского замка, чтобы якобы убить королеву, однако подростка быстро задержала охрана. У парня был арбалет. После этого молодого человека арестовали.

Также полиция нашла видеозапись, в которой подросток говорил, что он хочет убить королеву, чтобы отомстить за "Амритсарскую бойню", произошедшую в Индии в 1919 году. Парень называл себя "индийским ситхом".

dailymail.co.uk

После задержания дом, в котором проживает семья парня, обыскала полиция.

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