Хотел убить королеву Елизавету II: задержали 19-летнего парня с арбалетом, проникшего в Виндзорский замок

Подросток хотел отомстить за "Амритсарскую бойню", которая произошла в Индии в 1919 году.
В Великобритании задержали 19-летнего парня, который на Рождество пролез в Виндзорский замок, чтобы убить королеву Елизавету II.
Об этом сообщает dailymail.co.uk.
По данным издания, 19-летний Джасвант Сингх Чаил утром, 25 декабря, перелез через забор Виндзорского замка, чтобы якобы убить королеву, однако подростка быстро задержала охрана. У парня был арбалет. После этого молодого человека арестовали.
Также полиция нашла видеозапись, в которой подросток говорил, что он хочет убить королеву, чтобы отомстить за "Амритсарскую бойню", произошедшую в Индии в 1919 году. Парень называл себя "индийским ситхом".
После задержания дом, в котором проживает семья парня, обыскала полиция.
Читайте также:
- В NASA более часа корректировали курс телескопа, который будет искать внеземную жизнь в космосе
- Как отдыхали в Карпатах в 1938 году: исторические фото
- Роженица пыталась похоронить заживо малыша: ребенка случайно спасли