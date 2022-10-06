Хотел убивать украинцев, но, вероятно, отравился алкоголем: в России загадочно умер 35-летний доброволец

В России в лагере для призывников загадочно умер 35-летний мобилизованный Александр Колтун, добровольно захотевший пойти на войну, чтобы убивать украинцев. Теперь его матери не выдают тела и не сообщают о причинах смерти.

Об этом пишет российское издание Tayga.info.

Мать покойного 35-летнего мобилизованного рассказала, что ее сын проживал в городе Братск. После объявления мобилизации россиянин добровольно пошел в военкомат, чтобы его отправили на войну против Украины. 28 сентября мужчину забрали в лагерь для призывников, а 2 октября он загадочно скончался.

Мать российского добровольца Елена Гудо заявляет, что 2 октября сын рассказывал ей, что в лагере все употребляют алкоголь, форму им не выдают и не кормят. В тот же день мужчина загадочно умер. Россиянка утверждает, что сначала ей звонили и сообщали, что мол ее сына не стало из-за отравления алкоголем, потом — из-за проблем с сердцем. Мать, отправившая своего сына убивать украинцев, теперь жалуется, что она не может даже похоронить мобилизованного, поскольку ей не выдают тела.

Елена Гудо утверждает, что мужчина воспитывал 6 детей — 4 своей сожительницы и 2 своих.

Мобилизация в России: скандалы

Российский диктатор Владимир Путин на фоне контрнаступления ВСУ объявил о "частичной" мобилизации в РФ. Однако уже с ее начала в России возникает множество скандалов.

В учебном центре в российском городе Елане Свердловской области, куда свозят мобилизованных со всего Урала, погибли по меньшей мере три мобилизованных: двое — из-за алкоголя, третий — совершил самоубийство.

Россияне отказываются воевать, ссылаясь на "ужасающее" отношение их "офицеров" и условия пребывания. В частности, это не нравится жителям Москвы. Также недавно россияне напали на подполковника, назвавшего их "мясом", а в подмосковном Алабине избили контрактников-"дедов".

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