Хотел успокоиться: россиянин отравился мухоморами, которые употреблял "для улучшения сна"

Ранее пациент был осужден по статье "Незаконное обращение сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта".

Житель Санкт-Петербурга (Россия) отравился мухоморами, употребляемыми для улучшения сна.

Историю россиянина публикуют местные телеграммы-каналы.

39-летнему мужчине вечером стало плохо после очередного употребления мухоморов. Врачи доставили его в токсикологическое отделение больницы с диагнозом "острое отравление грибами".

Как сообщают источники со ссылкой на рассказ мужчины, он хотел "подлечить нервную систему" с помощью БАДов. Средства он заказывал в Интернете

«Он говорит, что в последнее время очень сильно нервничал и чтобы хоть как-то снять напряженность, заказал себе капсулы, в составе которых был пантерный мухомор. он принял слишком большую дозу", — говорится в источнике.

Пока идет проверка. Ранее пациент имел судимость по статье "Незаконное обращение сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта".

Ранее в Москве депутат попал в реанимацию после развлечений с 27-летней любовницей и употребления мухоморов.

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