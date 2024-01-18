Хотел увеличить: богатый банкир подал в суд на врача из-за уменьшения пениса

Мужчина из Турции подал в суд на врача, которому он заплатил за процедуру увеличения полового члена после того, как его орган якобы уменьшился на один сантиметр после неудачной операции.

Об этом пишет Oddity Central.

Ильтер Тюркмен, богатый банкир из Текирдага, требует 500 000 лир (16 500 долларов США) в качестве компенсации от доктора Халука Сойлемеза, человека, который должен был помочь ему увеличить его пенис, но в результате уменьшил. Тюркмен утверждает, что врач обещал ему дополнительные 3 см в длину и в обхвате, но после двух неудачных процедур его орган стал на один сантиметр меньше, чем сначала. Адвокаты банкира рассказали судье, что ему пришлось терпеть ужасную боль, из-за которой он не мог нормально ходить в течение месяца, а половой орган остался короче и сильно поврежден.

Согласно документам, представленным адвокатами, первую процедуру увеличения полового члена он прошел в клинике доктора Сойлемеза в январе в 2022 году. При выздоровлении у банкира началось кровотечение, и он рассказал об этом врачу. Осмотрев пациента Сойлемез назначил ему повторную операцию. Впрочем, после нее Тюркмену стало еще хуже. Он страдал от боли, из-за которой ему было трудно нормально ходить. Даже после того, как боль утихла, его половой орган остался навсегда покрыт шрамами и стал короче, чем раньше.

Тюркмен мечтал добавить 3 см к своему 12-сантиметровому пенису, но сейчас сокрушается о том, что в результате процедур Халука Сойлемеза у него остался 11-сантиметровый орган.

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Со своей стороны врач отрицает это утверждение, настаивая на том, что пенис банкира сначала имел длину 11 см. Он признает, что из-за анатомического строения пациента увеличить половой орган не удалось, но настаивает, что не сделал ничего плохого.

"В проведенной мной процедуре нет никакой ошибки", — заявил Сойлемез суду, добавив, что он никогда не брал на себя никаких обязательств по длине или охвату полового члена пациента после процедуры и обвинил его в получении несправедливой материальной компенсации.

Странный судебный процесс все еще продолжается, и ни одна из сторон не ответила на запросы местной прессы относительно комментариев.

Напомним, это уже второй вирусный медицинский случай в Турции за месяц после инцидента с мужчиной, которому удалил передние зубы уборщик стоматологической клиники, который притворился дантистом.

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