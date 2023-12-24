Хотел встретить Рождество не наедине: мужчина сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму

Осужденный сбежал из-под домашнего ареста, чтобы встретить Рождество не самому.
В Италии 24-летний житель города Фрозиноне сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму, объяснив, что хочет встретить Рождество не в одиночестве.
Об этом сообщает местное издание Corriere della Sera.
Как пишет СМИ, 24-летний Марио отбывал наказание за мелкие преступления под домашним арестом в доме, где он проживает сам.
Парень самостоятельно пришел в тюрьму в коммуне Кассино и попросил, чтобы его арестовали. Об этом не знал ни судебный надзор, ни его адвокат.
"Хочу провести Рождество здесь", – заявил он.
Смотрители тюрьмы были озадачены. Парня задержали и отвезли обратно в его дом.
Теперь ему придется предстать перед судом еще и за уклонение от домашнего ареста.
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