Хотел встретить Рождество не наедине: мужчина сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму

Осужденный сбежал из-под домашнего ареста, чтобы встретить Рождество не самому.

В Италии 24-летний житель города Фрозиноне сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму, объяснив, что хочет встретить Рождество не в одиночестве.

Об этом сообщает местное издание Corriere della Sera.

Как пишет СМИ, 24-летний Марио отбывал наказание за мелкие преступления под домашним арестом в доме, где он проживает сам.

Парень самостоятельно пришел в тюрьму в коммуне Кассино и попросил, чтобы его арестовали. Об этом не знал ни судебный надзор, ни его адвокат.

"Хочу провести Рождество здесь", – заявил он.

Смотрители тюрьмы были озадачены. Парня задержали и отвезли обратно в его дом.

Теперь ему придется предстать перед судом еще и за уклонение от домашнего ареста.

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