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Хотела быть любимой: девушка жестоко убила соседку, чтобы инсценировать собственную смерть

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
430
Время на прочтение
1 мин
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Хотела быть любимой: девушка жестоко убила соседку, чтобы инсценировать собственную смерть

Фото: pixabay.com

Девушка напоила соседку снотворной, а затем задушила ее.

В Индии полиция округа Карнал арестовала 21-летнюю девушку по обвинению в убийстве ее 55-летней соседки.

Об этом пишет Tribuneindia.

Обвиняемая Антима влюбилась в парня, с которым хотела пожениться втайне от семьи. Поэтому решила инсценировать свою смерть, убив соседку и выдав ее за себя.

По информации полиции, девушка напоила соседку снотворным, а затем удушила ее. Впоследствии она обожгла жертву лицо, переодела ее в свою одежду и скрылась из дома.

"Мы получили фотографию тела жертвы. В частности, на ее руке были заметны морщины, свидетельствующие о возрасте женщины. Это не могла быть 21-летняя девушка. Наши сотрудники также проанализировали записи звонков, в частности номер, зарегистрированный на имя обвиняемой", – заявил следователь.

Ранее сообщалось, что в России, в Москве, пожилой мужчина толкнул 15-летнего подростка под прибывающий к платформе поезд.

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Дата публикации
Просмотры
430
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