Хотела быть любимой: девушка жестоко убила соседку, чтобы инсценировать собственную смерть

Девушка напоила соседку снотворной, а затем задушила ее.

В Индии полиция округа Карнал арестовала 21-летнюю девушку по обвинению в убийстве ее 55-летней соседки.

Об этом пишет Tribuneindia.

Обвиняемая Антима влюбилась в парня, с которым хотела пожениться втайне от семьи. Поэтому решила инсценировать свою смерть, убив соседку и выдав ее за себя.

По информации полиции, девушка напоила соседку снотворным, а затем удушила ее. Впоследствии она обожгла жертву лицо, переодела ее в свою одежду и скрылась из дома.

"Мы получили фотографию тела жертвы. В частности, на ее руке были заметны морщины, свидетельствующие о возрасте женщины. Это не могла быть 21-летняя девушка. Наши сотрудники также проанализировали записи звонков, в частности номер, зарегистрированный на имя обвиняемой", – заявил следователь.

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