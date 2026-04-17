Хотела купить авто, а везла радиацию: у украинки нашли опасную 100-долларовую банкноту

На польском пункте пропуска «Медика» пограничники задержали украинку, которая пыталась ввезти в Польшу почти 10 000 долларов наличными. Во время проверки выяснилось, что одна из банкнот в пачке была радиоактивной — уровень излучения на купюре в несколько сотен раз превышал допустимую норму.

Об этом сообщает Отряд пограничной охраны Бещады.

Происшествие случилось 15 апреля на въезде в Польшу во время стандартного контроля безопасности. Когда 54-летняя украинка проходила через специальные радиометрические ворота, система мгновенно среагировала на мощное излучение.

Пограничники сразу отделили женщину для тщательного осмотра вещей. Как выяснилось впоследствии, источником радиации была наличность — в сумке путешественница перевозила 9900 долларов.

С помощью мобильного оборудования пограничники установили, что одна из банкнот превышала допустимый уровень радиации в 1905 раз. Речь шла о наличии изотопа, используемого в медицине.

Деньги, которые изъяли пограничники у украинки / Источник: Отряд пограничной охраны Бещады

Пограничники поместили 100-долларовую купюру в специальный контейнер и проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергии.

Женщина, которая пересекала границу, рассказала, что за эти деньги планировала приобрести автомобиль. Из соображений безопасности поляки отказали гражданке Украины во въезде, и отправили ее с деньгами домой.

