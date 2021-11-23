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Хотела облегчить боль: в России бабушка сделала себе операцию, потому что не дождалась помощи

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Хотела облегчить боль: в России бабушка сделала себе операцию, потому что не дождалась помощи

pixabay.com

Пенсионерка не смогла получить своевременную помощь из-за ситуации с коронавирусом.

В Выборге Ленинградской области пожилая женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить необходимую медицинскую помощь из-за коронавируса и сделала себе операцию сама, сообщила сотрудница "скорой" помощи. Власти начали проверку.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как написала на своей странице в соцсети сотрудница "скорой" помощи Виктория Шутова, пенсионерка, пережившая войну и блокаду, заболела онкологией, которая дала осложнения в виде асцита. Это скопление жидкости в брюшной полости.

Как утверждает автор поста, пенсионерка "не смогла получить своевременную помощь" из-за ситуации с коронавирусом и решила попытаться сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль.

"Старушка сама себе провела хирургическое вмешательство — лапароцентез, чтобы облегчить состояние. То есть сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость", — рассказала Шутова.

В настоящее время пенсионерка находится в больнице.

Комитет здравоохранения Ленинградской области сообщил, что плановую операцию женщине не сделали из-за проблем с анализами.

"У нее обнаружили коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи пытаются максимально облегчить ее состояние. Мы проводим проверку по этому факту", — сообщили в комитете.

На всякий случай бабушка оставила предсмертную записку.

© Комсомольская правда
Комсомольская правда

Напомним, в Польше после операции хирург не зашил пациента.

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