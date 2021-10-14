Хотела отомстить бывшему: в США женщина сломала систему управления и допустила к полетам неисправные самолеты

Девушка удалила данные о неисправности самолетов.

В США женщина подделала данные о технических характеристиках самолетов, чтобы отомстить бывшему. Она сломала систему управления в летной школе, которой руководит ее экс, и уничтожила данные о неисправности самолетов.

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Об этом сообщает News Chanel.

В США бывшая сотрудница летной школы Melbourne Flight Training во Флориде вошла в систему заведения и подделала данные о технических характеристиках самолетов для того, чтобы отомстить директору школы, с которым ранее встречалась.

Измененные данные заметил генеральный директор школы — номера марок/моделей/хвостов были удалены для 12 самолетов. Самолеты, которые были обозначены как имеющие проблемы с обслуживанием, были "очищены".

В докладной заявлении говорится, что "самолеты, которые могли быть опасными для полета, были специально сделаны" пригодными для полетов ".

Все рейсы быть отменены, пока информация не была восстановлена.

Подозреваемых оперативно установили. Ими оказались бывший директор школы по техническому обслуживанию компании MFT и его 26-летняя дочь Лорен Лиде, которая ушла в отставку с должности менеджера по эксплуатации полетов в тот же день, когда уволили ее отца.

Следователи установили, что IP-адрес, который использовался для входа в программное обеспечение, принадлежавшей отцу Лорен Лиде. Отец Лиде заявил, что "не имеет понятия", почему его компьютер использовался для доступа к компьютеру MFT.

Он добавил, что действующий директор летной школы сделал его дочь "несчастной" и "солгал ей".

Женщину сейчас обвиняют в несанкционированном доступе к электронному устройству компьютера и без разрешения на изменение программ для компьютерных данных.

Напомним, что в городе Рахов Закарпатской области 22-летняя девушка отомстила своему 33-летнему бывшему сожителю. Она сожгла его дом.

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