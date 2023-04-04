Хотела похудеть: 28-летняя женщина скончалась во время операции в Турции

Теперь ее семье придется заплатить тысячи фунтов стерлингов, чтобы вернуть тело домой.

Жительница Великобритании умерла во время операции по бандажированию желудка (хирургическое лечение ожирения, заключающееся в наложении бандажа на верхний отдел желудка – Ред.) в Турции.

Шеннон Боу ушла из жизни 31 марта. Ей было 28 лет. Об этом пишет mirror.co.uk.

Поскольку у нее не было туристического страхования, теперь семье Шеннон придется заплатить тысячи фунтов стерлингов, чтобы вернуть ее тело домой.

Представитель Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития заявил: "Мы поддерживаем семью гражданки Великобритании, погибшей в Турции, и поддерживаем связь с местными властями".

Приятели Боу "опустошены" и делятся воспоминаниями о ней в Сети:

Шеннон была одним из самых хороших людей, которых я знал, и она готова была на все ради любого.

Она была душой вечеринки. Это так грустно.

Всем очень трудно поверить, что ее больше нет с нами.

Фото: mirror.co.uk

Бойфренд Шеннон, Росс Стирлинг, также прокомментировал трагедию: "Спи спокойно, мой ангел, люблю тебя навсегда".

Заметим, что во время такой операции накладывается кольцо на желудок, разделяя его на два отдела — маленький (над бандажом) и большой. Рецепторы насыщения, сигнализирующие человеку, что желудок полон, расположены именно в верхнем отделе органа. Поскольку эта часть очень маленькая, она быстро заполняется небольшим количеством пищи. Человек быстро ощущает насыщение и не может поглощать большие порции. Как следствие, потребление калорий уменьшается и человек начинает худеть.

Напомним, женщина скончалась на борту самолета, летевшего в Великобританию. Перед смертью ее вели в туалет. Члены экипажа час пытались ее реанимировать, но безуспешно.

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