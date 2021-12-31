Хотела замуж за бездетного: любовница уговорила мужчину избавиться от двоих детей, и он выбросил их с 15 этажа

Позже Чжан признался, что с любовницей планировали убийство детей.

В Китае суд приговорил к смертной казни 27-летнего мужчину и его любовницу из-за убийства двоих детей 2 и 1 года. Отец детей Чжан Бо подвергся увещеваниям своей любовницы Йе Ченчен избавиться от детей от первого брака, чтобы начать жизнь "с чистого листа".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ее не хотела, чтобы у ее будущего мужа, с которым она закрутила роман, были дети. Такого же мнения были и ее родители. Девушка угрожала покончить с собой, а чтобы заставить мужчину решить проблему с детьми во время одного из видео звонков начала резать себе вены.

Испугавшись, он схватил детей, которые на тот момент были у него дома, и выбросил их с 15-го этажа. 2-летняя девочка скончалась на месте. 1-летний мальчик скончался в больнице от полученных травм.

Позже Чжан признался, что с любовницей планировали убийство детей.

По словам экс-жены мужчины, после развода они поделили опеку над детьми. Дочь должна была жить с ней, а мальчик – с отцом. В день убийства экс-муж попросил женщину разрешить ему взять себя на день и дочь.

Отец в суде плакал, а его любовница свою вину отрицала.

Чжан был приговорен к смертной казни за убийство своих детей, Йе – за то, что заставляла его убить.

Напомним, что в Москве полуголая эскортница зарезала своего клиента во время потасовки.

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