Хотели лучшие селфи: в Венеции туристы опрокинулись на гондоле и упали в холодную воду (видео)

Гондольер просил путешественников занять свои места, но его проигнорировали.

Группа туристов, которых предостерегали от селфи во время прогулки на гондоле в Венеции, оказалась за бортом, когда лодка опрокинулась в итальянском канале.

Об этом пишет Independent.

По данным местных СМИ, во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко предполагаемые просьбы гондольера к пассажирам оставаться на местах и прекратить фотографирование были проигнорированы, в результате чего произошел инцидент.

На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как туристы цепляются за борт перевернувшегося судна или плывут к лодкам после холодного погружения в воды Венеции.

Не обращая внимания на предупреждение, делая селфи и вставая со своих мест во время движения гондолы, пассажиры нарушили равновесие центра тяжести лодки, в результате чего судно перевернулось.

Видео было просмотрено более 4,2 миллиона раз и зрители, похоже, не питали особой симпатии к китайским туристам.

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