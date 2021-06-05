Хотели отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян, которые незаконно переплыли Ворсклу

В частности, им запретят въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет.

В субботу утром, 5 июня, патрульные в районе приграничного населенного пункта Лукашевка Черниговской области, задержал двух россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

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Отмечается, что двое иностранцев и 1980 и 1982 рождения незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу. С собой они имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали, что хотели добраться в Одессу, чтобы отдохнуть Черноморском побережье. Мол, решили пересечь границу незаконно через карантин

Пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение украинского законодательства. Он устроил дебаш и пытался напасть на стражей порядка в аэропорту "Жуляны".

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Граждан России задержали, чтобы выяснить все детали правонарушения. По незаконное пересечение госграницы им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд. Кроме этого, им запретят въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Как сообщалось, двое граждан Германии незаконно пересекли польско-украинскую границу во время путешествия по миру на велосипеде. Мужчины признались, что думали, что Украина входит в ЕС, поэтому пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно. Нарушители — 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. Свое путешествие немцы начали из Дюссельдорфа около двух недель назад.

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