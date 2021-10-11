Хотели передать информацию об американских атомных подлодках: в США арестовали инженера и его супругу

Хотели передать информацию об американских атомных подлодках: в США арестовали инженера и его супругу

За секреты супруги потребовали криптовалюту стоимостью в десятки тысяч долларов.

В США инженера-ядерщика ВМС США и его супругу арестовали из-за обвинения в шпионаже. Они сделали после нескольких попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на заявление Минюста США.

Инцидент произошел в Западной Вирджинии.

Американец Джонатан Тоббе на работе имел доступ к секретной информации о конструкции и характеристиках американских атомных подводных лодок. Сообщается, что в апреле 2020 года с помощью почтового отправления он, по информации обвинения, якобы попытался установить контакт с человеком, но на самом деле общался с агентом ФБР под прикрытием.

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Какой стране он планировал передать информацию, пока не сообщается.

Он за несколько месяцев 2021 года оборудовал несколько тайников для передачи секретной информации, в этом ему помогала супруга Диана. В них была спрятана информация об атомных реакторах для подлодок, за которую супруги хотели криптовалюту стоимостью в десятки тысяч долларов.

Издание пишет, что хотя планы супругов провалились, попытка передачи информации об атомных подлодках нарушает американский закон об атомной энергии.

Напомним, что ранее между несколькими странами вспыхнул международный скандал из-за подводных лодок.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Добавим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США

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