Хотели подорвать: ФСБ заявила о попытке покушения на спонсора "русского мира" (видео)

Федеральная служба безопасности России утверждает, что предотвратила покушение на бизнесмена, владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

По версии российской спецслужбы, организатором покушения является член "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин, участвовавший в недавней атаке на Брянскую область.

Как утверждают в России, Малофеева якобы хотели взорвать по той же схеме, что и пропагандистку Дарью Дугину - планировали взорвать его автомобиль.

"Террористический акт планировалось совершить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", — сказали в ведомстве.

ФСБ России также опубликовала видео, на котором человек совершает манипуляции с автомобилем, как утверждается, что принадлежит Малофееву. Утверждается, что он закладывает взрывчатку. Видео снято в зимнее время. Что это за человек – не уточняется. Утверждается, что взрывчатку обнаружил и обезвредил робот-сапер.

Бизнесмен уже отреагировал на возможное покушение на его жизнь в своем Telegram-канале.

"В ответ на озабоченные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал", — написал Малофеев.

Справка:

В группу компаний "Царьград" входит пропагандистский телеканал "Царьград", известный своей жесткой антиукраинской риторикой, православная гимназия им. Василия Великого, организация с российской имперской идеологией "Двухголовый орел" и т.д.

Константин Малофеев — российский бизнесмен, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", а также основатель телеканала "Царьград ТВ", один из финансистов "русского мира".

В начале февраля этого года суд в США разрешил конфисковать 5,4 миллиона долларов с банковского счета, принадлежащего Константину Малофееву. Деньги намерены передать в поддержку Украины.

В апреле прошлого года Министерство юстиции США обвинило Константина Малофеева в нарушении санкций, введенных против него за "финансирование сепаратистов".

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